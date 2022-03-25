ما هي تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم؟ وهل يلحق بمباراة مصر والسنغال الإياب؟

نجح منتخب مصر في الفوز على السنغال بهدف دون رد، في ذهاب المرحلة النهائية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة.

ولكن فرحة الفراعنة لم تكتمل مع سقوط محمد عبد المنعم، مدافع الفريق متأثرًا بإصابته بعد التحام هوائي مع ساديو ماني نجم منتخب السنغال، في الربع ساعة الأولى من المباراة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم، وموقفه من المشاركة في مباراة الإياب أمام السنغال.

ما هي تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم مع منتخب مصر؟

في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وفي التحام هوائي سقط محمد عبد المنعم بعد تدخل قوي من ساديو ماني لاعب السنغال، وبدأت أنفه في النزيف، وقرر اللاعب إكمال المباراة، قبل أن يخرج متأثرًا بإصابته في الدقيقة 39.

وبحسب ما ذكره كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، فإن عبد المنعم تعرض للإصابة بكسر في الأنف وسيخضع لعملية جراحية.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب المصري، برئاسة محمد أبو العلا، نقل عبد المنعم إلى إحدى المستشفيات القريبة من استاد القاهرة ليخضع للمزيد من الفحوصات الطبية والخضوع للعملية الجراحية.

هل يشارك محمد عبد المنعم أمام السنغال في مباراة الإياب؟

وبهذا تأكد غياب عبد المنعم عن المنتخب المصري في مباراة الإياب، وعن فريقه الأهلي في الفترة المقبلة، حتى يتعافى من إصابته.

عبد المنعم لن يكون الغائب الوحيد عن الفراعنة في مباراة الإياب، إذ من المحتمل غياب محمود حمدي الونش أيضًا بسبب الإيقاف، بحسب ما ذكره كيروش في المؤتمر الصحفي.

كارلوس كيروش 🗣



"بالنسبة لي النتيجة مازالت 0-0" 👀



"سنذهب للسنغال ونقاتل هناك وعلينا بذل مجهود مضاعف" 🔥



"سندافع بـ 16 لاعبًا وأقصد بذلك أن كل لاعب سيبذل مجهودًا مضاعفًا" 👀 pic.twitter.com/XebaPxfOoT — جول مصر - GOAL (@goaleg) March 25, 2022

وفي حال تأكد غياب الونش عن قائمة مصر في مباراة الإياب، فإن كيروش سيقوم باستدعاء مدافع آخر ليحل محل عبد المنعم والونش في المباراة المصيرية القادمة.

ما هو موعد مباراة السنغال ومصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

تُقام مباراة الإياب بين السنغال ومصر يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 على ملعب ديامينياديو الأوليمبي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.