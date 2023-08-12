ما هي إصابة كريستيانو رونالدو مع النصر في نهائي كأس الملك سلمان؟ ومتى يعود؟

تعرف على طبيعة إصابة كريستيانو رونالدو مع النصر في نهائي كأس الملك سلمان.. ومتى يعود من الإصابة؟

SHAHID

أقلق البرتغالي كريستيانو رونالدو أنصار فريقه النصر ومحبيه حول العالم بعد أن غادر ملعب مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية مصابًا ومحمولًا على نقالة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثير قلق كبير حول هذه الإصابة ومدى خطورتها وهل يمكن أن تتسبب في غياب "الدون" عن أوقات طويلة من الموسم؟.

في "جول" نستعرض لك تطورات إصابة كريستيانو رونالدو وهل يمكن أن يعود من الإصابة بعد وقت طويل؟.

ما هي إصابة كريستيانو رونالدو مع النصر في نهائي كأس الملك سلمان؟

تعرض كريستيانو رونالدو لإصابة على مستوى الركبة، يبدو أنها ليست بالخطورة الكبيرة لأن "الدون" ظهر في احتفالات فريقه وهو في كامل الجاهزية البدنية.

لكنه ربما غادر بشكل احترازي من الملعب كي لا تتفاقم إصابته لأن طبيعة إصابات الركبة أنها تتجدد وتزداد خطورة مع كثرة المشاركة عليها والتحامل على الإصابة.

متى يعود كريستيانو رونالدو من الإصابة؟

مصدر من النصر صرح لـ"كووورة" بأن إصابة كريستيانو رونالدو لا تدعو للقلق ولا تبدو أكثر من كدمة في الركبة حسب التشخيصات الأولية.

الفحوصات التي ستجرى بشكل أعمق حتى يصدر النصر بيانه الرسمي حول مشاركة رونالدو من عدمها في المباراة الافتتاحية للنصر بالدوري السعودي أمام الاتفاق ستحسم كل شيء.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



ولكن إذا كانت كدمة بسيطة في الركبة فمن المرجح أن تغيبه فقط عن المباراة القادمة أمام الاتفاق، على أن يكون جاهزًا للمشاركة بشكل اعتيادي أمام التعاون في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

SHAHID