ما هي المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022؟

تدخل المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، مراحلها الأخيرة، حيث تقام ما تبقى من مبارياتها خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري.

المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، تضم 40 منتخبات، وتقام بنظام المجموعات، حيث تضم عشر مجموعات، تتكون كل منها من أربع منتخبات.

ويتأهل المنتخب صاحب صدارة كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وفي التقرير التالي، يسلط "جول" الضوء على المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والمنتخبات المتأهلة لها.

كيف تقام المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم؟

مع الأخذ في الاعتبار أن خمسة منتخبات فقط تتأهل عن قارة إفريقيا إلى بطولة كأس العالم، فإن المرحلة الختامية من التصفيات تقام بنظام الدور الفاصل.

وعند التعرف على كافة المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الختامية من التصفيات، يُجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة، تُسفر عن خمس مواجهات بين المنتخبات التي تأهلت للمرحلة الأخيرة.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى تصنيفين، الأول يضم المنتخبات الخمسة الأعلى في تصنيف "فيفا" الشهري، والثاني يضم المنتخبات الخمسة الأقل في التصنيف.

وتقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب، ويتحدد على أساس كل منها المنتخبات الخمسة التي تصعد إلى كأس العالم 2022.

ليست هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إفريقيا بهذا النظام، حيث سبق أن أقيمت تصفيات كأس العالم 2014 بالطريقة نفسها.

متى تقام قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا عن موعد قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

لكن العديد من التقارير الصحفية نقلت عن مسؤول في الاتحاد الإفريقي أن القرعة ستقام بالتزامن مع نهائي بطولة كأس العرب 2021.

وحسب التقارير، فإن القرعة تقام يوم 18 ديسمبر المقبل، مع موعد نهائي بطولة كأس العرب.

متى تقام المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي رسميًا بعد عن مواعيد إقامة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

لكن من المرجح أن تقام مباريات الذهاب والإياب خلال التوقف الدولي في مارس 2022، حيث سيكون أول توقف دولي بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون خلال يناير من العام القادم.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم؟

حتى الآن، ومع تبقي جولتين فقط على نهاية المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ضمن منتخبان فقط مقعديهما في المرحلة الختامية.

وتأهل منتخب المغرب إلى المرحلة الختامية عن المجموعة التاسعة، بعد أن ضمن صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق ثماني نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

وفي بنفس الموقف، تأهل منتخب السنغال إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على منتخب توجو الوصيف.

المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم