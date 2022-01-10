ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2021؟

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بمواجهة صعبة ومعقدة أمام منتخب نيجيريا، مساء الثلاثاء 11 يناير 2022.

منتخب مصر يلعب ضمن المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا 2021، والتي تضم إلى جانبه منتخبات السودان، وغينيا بيساو، ونيجيريا.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في مباراته الأولى في كأس أمم إفريقيا، من أجل إنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة كأس أمم إفريقيا، محققًا اللقب سبع مرات سابقة في تاريخه، آخرها في 2010.

أما منتخب نيجيريا، فقد سبق له تحقيق اللقب ثلاث مرات، آخرها في 2013، وهو رابع أكثر منتخب تحقيقًا للقب كأس أمم إفريقيا.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2021؟

موعد مباراة مصر ونيجيريا في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا هو الثلاثاء 11 يناير 2021، على ملعب رومدي أدجيا في مدينة جاروا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا؟

تذاع مباراة مصر ونيجيريا على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قناة beIN SPORTS HD Max 1، وقناة beIN SPORTS HD Max 2.

ويجب أن تكون مشتركًا في قنوات beIN SPORTS إلى جانب الاشتراك بشكل جانبي في بطولة أمم إفريقيا لتتمكن من فتح قناتي beIN SPORTS HD Max.