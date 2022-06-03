ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مرتقبة، تجمع بين مصر وغينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

ووضعت القرعة منتخب مصر، في المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة مالاوي، إثيوبيا، بالإضافة إلى غينيا.

وستكون مباراة غينيا، هي الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، والذي سيطمح إلى تقديم اوراق اعتماده للجمهور، والخروج بنقاط المباراة كاملة، بالإضافة إلى تقديم مستوى يرض الجمهور المصري.

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة مصر وغينيا؟

موعد مباراة مصر وغينيا هو الأحد 5 يونيو 2022 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا هي القناة الثالثة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة..

مباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مصر - غينيا الأحد 5 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 مكة المكرمة beIN SPORTS HD 3 استاد القاهرة الدولي

كيف تتابع مباراة مصر وغينيا عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.