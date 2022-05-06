ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في الدوري السعودي 2021-22؟

يحل نادي الهلال ضيفًا على نظيره ضمك في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي لموسم 2021-2022.

الزعيم سقط في المباراة المؤجلة من الجولة 19 أمام الفيحاء بهدف نظيف ويتطلع للفوز لتخفيف جراحه.

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر ولديه مباراة مؤجلة، أما ضمك فيقع في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في الجولة 26 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ضمك والهلال؟

موعد مباراة الهلال وضمك من الجولة 26 في الدوري السعودي هو يوم السبت 7 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت السعودية، 6:10 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ضمك - الهلال السبت 7 مايو 2022،

19:10 السعودية، 18:10 مصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة ضمك والهلال عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.