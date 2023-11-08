ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وضمن سعي الأهلي صاحب المركز الرابع لمواصلة الضغط على الهلال والصنر صاحبي المركز الأول والثاني على الترتيب، يحل ضيفًا ثقيلًا على ضمك صاحب المركز الحادي عشر في لائحة الترتيب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة ضمك والأهلي على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 9 نوفمبر 2023 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

التاريخ الخميس 9 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز القنوات الناقلة SSC Sports 1 HDSSC1 SD شاهد

كيف تشاهد مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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