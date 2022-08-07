تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي 2022 وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

تتوجه الأنظار مساء الأربعاء 10 أغسطس 2022 إلى العاصمة الفنلندية، هلسنكي، وتحديدًا نحو ملعب "هلسنكي الأولمبي" لمتابعة مباراة السوبر الأوروبي 2022، والتي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

ريال مدريد يلعب السوبر الأوروبي 2022 بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق الفوز باللقب الرابع عشر في تاريخه، بالتفوق على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

أما آينتراخت فرانكفورت، فيخوض السوبر الأوروبي 2022 بصفقة بطل الدوري الأوروبي، بعد أن حقق لقبه الثاني في تاريخه بالبطولة، بالفوز على رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ريال مدريد يدخل مباراة السوبر الأوروبي 2022 وعينه على تحقيق اللقب الخامس في تاريخه بالبطولة، ليتساوى مع برشلونة وميلان كأكثر الأندية تحقيقًا للقب البطولة.

آخر فوز حققه ريال مدريد في السوبر الأوروبي كان في 2017، حين فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، أما آخر نهائي لعبه النادي الملكي كان في 2018 وخسره أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2.

أما آينتراخت فرانكفورت، فيخوض النهائي الأول له في تاريخه ببطولة السوبر الأوروبي، ويسعى بالتأكيد لتكون تلك مشاركة تاريخية بالتتويج على حساب ريال مدريد.

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لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي 2022 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الأندية الأوروبية حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع مباراة السوبر الأوروبي على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت ستكون قناة beIN Sports 1 HD Premium، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - آينتراخت فرانكفورت الأربعاء 10 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium هلسنكي الأولمبي

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس ولقناة beIN Sports 1 HD Premium، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN Sports 1 HD Premium نايل سات 11013 أفقي 27500 5/6 beIN Sports 1 HD Premium سهيل سات 11547 رأسي 27500 2/3 beIN Sports 1 HD Premium يوتلسات 11013 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباراة السوبر الأوروبي 2022 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.