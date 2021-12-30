ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي 2022؟

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي الفيصلي في مدينة الملك سلمان الرياضيةن وذلك في الجولة 15 من الدوري السعودي 2021-2022.

لم يفز الهلال في الدوري منذ حصوله على دوري أبطال آسيا على حساب بوهانج ستيلرز، حيث خاص 4 مباريات تعادل في اثنتين منهما كانتا ضد أبها والفيحاء، وخسر ديربي الرياض من النصر وخسر المباراة الأخيرة من الفتح.

يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، أما الفيصلي فيقع في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الهلال والفيصلي؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيصلي في الجولة 15 من الدوري السعودي هو الجمعة 31 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 6:05 مساءً بتوقيت السعودية، 5:05 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفيصلي كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفيصلي - الهلال الجمعة 31 ديسمبر 2021،

18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC مدينة الملك سلمان الرياضية

كيف تتابع مباراة الهلال والفيصلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.