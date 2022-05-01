ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2021-22؟

يستضيف ستاد مدينة المجمعة الرياضية مباراة قوية تجمع بين الهلال والفيحاء مؤجلة من الجولة 19 في الدوري السعودي 2021-2022.

الهلال قادم من تأهل سهل من على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا الشهر الماضي، ليواصل مهمته المحلية للحاق بالاتحاد المتصدر بفارق 11 نقطة ومحاولة الحفاظ على اللقب.

على الجانب الآخر، يحتل نادي الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 30 نقطة، وتفصله 5 نقاطٍ فقط عن مراكز الهبوط.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء المؤجلة من الجولة 19 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة من الجولة 19 في الدوري السعودي هو يوم الثلاثاء 3 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت السعودية، 6:10 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفيحاء - الهلال الثلاثاء 3 مايو 2022،



19:10 السعودية، 18:10 مصر SSC مدينة الملك سلمان الرياضية

كيف تتابع مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.