ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا 2022؟

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الهلال ونادي الريان في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال يتصدر ترتيب فرق المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، وضمن بالفعل التأهل إلى الدور القادم بعد أن جمع 13 نقطة.

الهلال تمكن من الفوز في أول أربع مباريات في دور المجموعات، قبل أن يتعادل أمام الشارقة الإماراتي في الجولة الخامسة بهدفين لكل منهما.

أما الريان، فيملك الأمل في اقتناص بطاقة التأهل كأفضل ثواني، حيث يحتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

وتمكن الريان من الفوز في ثلاث مباريات، مقابل تعادل وهزيمة، ويبتعد عن الشارقة الثالث برصيد خمس نقاط.

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الهلال والريان؟

موعد مباراة الهلال والريان هو يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

بالإضافة إلى ذلك، تُبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك في 14 دولة.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الريان الأربعاء 27 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات SSC, beIN Sports AFC الأمير فيصل بن فهد

كيف تشاهد مباراة الهلال والريان على الإنترنت؟

يمكن للجميع مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP، والتي تقوم ببث المباريات بتقنية HD. كما يمكن متابعة المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي على يوتيوب.

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يوفره موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.