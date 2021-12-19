ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في كأس الملك 2021-22؟

يستضيف ستاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال الأولى في كأس الملك 2021-2022، والتي ستجمع بينه وبين نادي الرائد في دور الـ16.

خرج نادي الهلال من الدور الأول في كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي على يد الفتح، وسيسعى هذا العام لمصالحة جماهيره والفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه، ليتفوق على الاتحاد شريكه في ترتيب أكثر الفرق فوزًا بالمسابقة خلف الأهلي.

الرائد ودع هو الآخر من الدور الأول في كأس الملك الموسم الماضي، وبالتأكيد سيقاتل من أجل تحقيق فوز تاريخي على الزعيم الفائز بدوري أبطال آسيا منذ أسابيع.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دور 16 من كأس الملك، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال والرائد؟

موعد مباراة الهلال والرائد في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين هو يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الهلال - الرائد الإثنين 20 ديسمبر 2021،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1

كيف تتابع مباراة الهلال والرائد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والرائد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.