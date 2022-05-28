ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها التي تقام ضمن الجولة 28 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الهلال في ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة هامة ضد نادي أبها في الجولة 28 من الدوري السعودي 2021-22.

فاز الهلال على الاتحاد في الجولة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ لهدف، وارتفع رصيده إلى 58 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين العميد المتصدر هو 3 نقاطٍ فقط، لتزيد فرص خطف الدوري من النمور.

يحتل نادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ34 نقطة، وسيدخل المباراة دون طموح في الوصول لدوري أبطال آسيا، لكنه يحتاج لنقطة على الأقل لضمان البقاء في دوري المحترفين.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الجولة 28 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال وأبها؟

موعد مباراة الهلال وأبها من الجولة 28 في الدوري السعودي هو يوم الأحد 29 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - أبها الأحد 29 مايو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD & SD 1 الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال وأبها عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد أبها مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.