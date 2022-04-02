ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في كأس الملك 2021-22؟

يستقبل الهلال بملعبه الأمير فيصل بن فهد نظيره الشباب، في قمة تجمع بينهما بنصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال نجح في الوصول إلى نصف النهائي بعد تخطي عقبة النصر بهدفين مقابل هدف، بينما وصل الشباب إلى المباراة بعد الفوز على الأهلي بالنتيجة ذاتها.

وقبل المباراة المرتقبة، سقط الشباب في فخ التعادل أمام الطائي بهدفين لكل فريق، بينما فاز الهلال على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري السعودي للمحترفين.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-22

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في الدور ربع النهائي من كأس الملك، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب؟

موعد مباراة الهلال والشباب هو الأحد الموافق 3 أبريل 2022، بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الهلال - الشباب الأحد 3 أبريل 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC

كيف تتابع مباراة الهلال والشباب عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.