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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
دوري روشن السعودي
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

النصر يطمح لمواصلة الاقتراب من مراكز الصدارة ويواجه أبها الطامح بدوره في تحسين نتائجه والفكاك من المراكز المتأخرة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر وأبها على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 على ملعب الأول بارك، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالجمعة 6 أكتوبر 2023
موعد المباراة18:00 مصر والسعودية
الملعبالأول بارك
القنوات الناقلةSSC Sports 1 HD

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كيف تشاهد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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