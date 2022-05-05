ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2021-22؟

يستضيف ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، مباراة النصر والشباب، في قمة مباريات الجولة 26 لموسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة "ديربي الرياض" ستكون بكل تأكيد مؤثرة على مشوار الفريقين وطريقة إنهاء كل منهما للموسم، خاصة في ظل الصراع على التواجد في المربع الذهبي.

النصر تمكن من الفوز في الجولة الماضية أمام الفيحاء بهدف دون رد، بعد تعثر بالخسارة أمام الهلال والتعادل أمام الاتفاق في الجولتين السابقتين.

وجمع النصر حتى الآن 48 نقطة في الدوري السعودي، ويحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب.

أما الشباب، فقد خسر من الاتحاد وتعادل أمام الطائي في آخر جولتين من الدوري السعودي، ويحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في قمة الجولة 26 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والشباب؟

موعد مباراة النصر والشباب في الجولة 26 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 6 مايو 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وخمسين دقيقة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الشباب الجمعة 6 مايو 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC 1 مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والشباب عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.