ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في الدوري السعودي 2022؟

يستقبل ملعب مرسول بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والحزم، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

العالمي سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على الاتفاق في كأس الملك والوصل إلى ربع النهائي، ومن قبلها الفوز على الهلال في ديربي الرياض بهدفين دون رد، وسيعمل على تحقيق الانتصار لمواصلة الزحف نحو القمة.

على الجانب الآخر الحزم في هذا الموسم، بموقف لا يحسد عليه إذ يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة النصر والحزم؟

موعد مباراة النصر ضد الحزم هو يوم الأحد 26 ديسمبر 2021، على ملعب مرسول بارك

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة،16:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والحزم كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الحزم الأحد 26 ديسمبر 2021،

17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والحزم عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والحزم مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.