ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في كأس الملك 2021-22؟

يستضيف ستاد مرسول بارك نسخة جديدة من ديربي الرياض بين الهلال والنصر، تجمع بينهما في ربع نهائي كأس الملك 2021-2022.

فاز الهلال على الرائد في الدور السابق بهدفين دون رد، أما النصر فقد تخطى الاتفاق بهدفٍ دون رد.

المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين كانت في الدور الأول من الدوري السعودي، وانتهت بفوز النصر بهدفين دون رد، وجاءت بعد شهرين من إقصاء الهلال للعالمي من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الذي فاز به الزعيم.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-22

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في الدور ربع النهائي من كأس الملك، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة النصر والهلال؟

موعد مباراة النصر والهلال هو الإثنين الموافق 21 فبراير 2022، بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة النصر - الهلال الإثنين 21 فبراير 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر SSC

كيف تتابع مباراة النصر والهلال عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.