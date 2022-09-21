ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد الإكوادور قبل كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد الإكوادور استعدادًا لكأس العالم 2022..

دخل المنتخب السعودي مرحلة الحسم في التحضير لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، وذلك حين يخوض مباراة هامة أمام منتخب الإكوادور خلال التوقف الدولي في سبتمبر 2022.

"الأخضر" يلعب منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه، الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

ولذلك يسعى المنتخب السعودي إلى الاحتكاك بمدارس من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، من أجل التعرف أكثر على أساليب لعب المدرستين قبل كأس العالم 2022.

وسيكون التوقف الدولي في سبتمبر 2022 المحطة قبل الأخيرة في تحضيرات "الأخضر"، على أن يعود اللاعبون لمعسكر جديد في النصف الثاني من أكتوبر 2022، يخوض خلاله المنتخب السعودي أربع مباريات ودية قبل المونديال.

وفي التقرير التالي، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية أمام الإكوادور استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.

Shahid Shahid



ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد الإكوادور؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الإكوادور هو الجمعة 23 سبتمبر 2022، على استاد نويفا لا كوندومينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد الإكوادور؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي الودية استعدادًا لكأس العالم 2022 على قنوات SSC، والمتخصصة في إذاعة مباريات دوري روشن السعودي، ومباريات دوري أبطال آسيا، ومباريات المنتخب السعودي الرسمية والودية.

وكما جرت العادة مع مباريات "الأخضر" ستذاع مباراة المنتخب السعودي الودية أمام الإكوادور في إطار الاستعدادات لكأس العالم في سبتمبر 2022 على القناة السابعة SSC7.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد الإكوادور عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد الإكوادور استعدادًا لبطولة كأس العالم بتقنية HD على SHAHID VIP.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - الإكوادور الجمعة 23 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP نويفا لا كوندومينا

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات المنتخب السعودي؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 11747 عمودي (V) 27500 2/3