ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس أمم إفريقيا 2021؟

استهل منتخب المغرب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021 بتحقيق الفوز على غانا في مباراة جاءت أقل من التوقعات لكن حسمها بوفال بهدف رائع.

أسود الأطلس بقائمة مكتملة الأركان يدخلون والهدف واضح ولا غيره، التتويج بلقب الكان الغائب منذ عقود عن المغرب، خصوصًا وأن الجيل الحالي أقل ما يوصف بالذهبي.

الفوز على غانا هو مؤشر قوي للمنتخب المغربي الذي يجعله قادرًا على تصدر المجموعة والانطلاق إلى المرحلة المقبلة، خاصة وأنّ المجموعة تضم أيضًا الجابون وجزر القمر.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أمم إفريقيا 2021؟

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا هو يوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022، بملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياويندي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر؟

تذاع مباراة المغرب وجزر القمر على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قناة beIN SPORTS HD Max 1، وقناة beIN SPORTS HD Max 2.

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