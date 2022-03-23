ما هي القنوات الناقلة لمباراة الصين والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022؟

يحل المنتخب السعودي ضيفًا ثقيلاً على الصين في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

خسر الأخضر في آخر مبارياته من اليابان بهدفين دون رد، لكنه مازال على صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، ولا يحتاج إلا للفوز على التنين للتأهل لكأس العالم 2022.

المنتخب الصيني انتهت آماله في التأهل بعد الخسارة من فيتنام في الجولة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، حيث تراجع للمركز الخامس برصيد 5 نقاطٍ فقط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين في الجولة التاسعة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة الصين والسعودية؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الصين هو 24 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة السعودية والصين على القناة السابعة SSC7، كما يمكنك متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر من جول.

كيف تشاهد مباراة السعودية والصين عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022 على شاهد، كذلك يمكن متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الصين - السعودية الخميس 24 مارس 2022،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC 7 HD استاد الشارقة

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية والصين؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..