ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي التي تقام ضمن الجولة 30 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل نادي الأهلي ضيفًا على الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022، وذلك في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الأهلي خسر في آخر مبارياته أمام الرائد بثلاثة أهداف لهدف، وأصبح في موقف حرج للغاية وسيتعين عليه الخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الشباب لتفادي الهبوط، إذ يحتل الراقي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

على الجانب الآخر الشباب يأتي في المركز برصيد 54 نقطة، بعد التعادل أمام التعاون في الجولة الماضية.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في الجولة 30 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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ما هو موعد مباراة الشباب والأهلي؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب هو الإثنين 27 يونيو 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الأهلي الإثنين 27 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الشباب والأهلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الشباب ضد الأهلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.