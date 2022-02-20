ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الأهلي في كأس الملك 2021-22؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الشباب، في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ووصل الأهلي إلى ربع النهائي بعد فوز عصيب على الفيصلي بهدفين لهدف، أما الشباب فدك حصون ضمك بخماسية نظيفة.

وتمثل المباراة عنق زجاجة بالنسبة لقلعة الكؤوس، خصوصًا بعد التعادل مع الفيحاء في المباراة الماضية بالدوري السعودي

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-22

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب في الدور ربع النهائي من كأس الملك، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والشباب؟

موعد مباراة الأهلي والشباب هو الإثنين 21 فبراير 2022 بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق المباراة في تمام 20:40 دقيقة بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الشباب - الأهلي الإثنين 21 فبراير 2022،

20:40 السعودية، 19:40 مصر SSC

كيف تتابع مباراة الأهلي والشباب عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.