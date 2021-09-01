ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية أمام فيتنام والتي تقام في الجولة الأولى من التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة آسيا..

يستقبل ملعب مرسول بارك، أولى مباريات المنتخب السعودي، في المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم القادم 2022، بمواجهة منتخب فيتنام.

المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الأولى، مع أستراليا والصين واليابان، وعمان بالإضافة إلى منتخب فيتنام.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم المقبل، بينما يشارك أصحاب المركز الثالث في الدور الرابع من التصفيات.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام تصفيات كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

كيف تشاهد مباراة السعودية وفيتنام عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراتي المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر 2021 على شاهد، حيث تم الإعلان عن إتاحتيهما مجانًا بتقنية HD.

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تابعوا مباريات المنتخب السعودي المؤهلة لنهائيات كأس العالم مجاناً بتقنية الصورة HD على قناة SSC7 عبر منصة "شاهد" وجهاز استقبال GOBX

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - فيتنام الخميس 2 سبتمبر 2021،

25 محرم 1443،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP مرسول بارك

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات المنتخب السعودي؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...