ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين في الجولة الرابعة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يواصل منتخب السعودية حلمه بالتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم، قطر 2022، وذلك حين يستضيف منتخب الصين في الجولة الرابعة من منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

منتخب السعودية بدأ مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات بصورة مثالية، بالفوز على فيتنام وعمان واليابان، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط متخلفًا بفارق الأهداف عن أستراليا المتصدر.

أما منتخب الصين، فحصد ثلاثة نقاط فقط في المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، بعد الخسارة أمام أستراليا ثم اليابان، والفوز على فيتنام.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين في الجولة الرابعة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة السعودية والصين؟

تقام مباراة السعودية والصين في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة السعودية والصين، والتي نقلت من قبل مباريات المنتخب السعودي في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مباراة اليابان.

كيف تشاهد مباراة السعودية والصين عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022 على شاهد، كذلك متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - الصين الثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC الجوهرة المشعة

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية والصين؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...