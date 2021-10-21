ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد توسكر في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2021-22، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

في مشواره نحو التأهل إلى دور المجموعات في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يستضيف الزمالك المصري فريق توسكر الكيني في إياب الدور الثاني من المسابقة.

الزمالك يواصل بحثه عن اللقب السادس في دوري أبطال إفريقيا، حيث يعود آخر تتويج لـ"الفارس الأبيض" بالبطولة إلى عام 2002، ومنذ ذلك الحين لعب النهائي في مناسبتين، خسرهما أمام صن داونز الجنوب إفريقي، وغريمه الأهلي.

وحقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في كينيا بهدف دون رد، ليضع قدمًا في دور المجموعات.

على الجانب الآخر، فريق توسكر، يريد تحقيق المفاجأة وإحراج الفارس الأبيض، ومحاولة العودة في النتيجة، خاصة وأن الأمور لا تزال في المتناول.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر في إياب الدوري الثاني لدوري أبطال إفريقيا 2022 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، ولكن قبل هذا الدور تتمكن القنوات المختلفة من الحصول على إذاعة المباريات.

ونجحت قناة أون تايم سبورتس المصرية، في الحصول على إذاعة المباراة التي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية

المباراة الموعد القنوات الناقلة الزمالك - توسكر الجمعة 22 أكتوبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORTS

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر؟

تبث قناة أون تايم سبورتس، إشارتها عن طريق قمر نايل سات للمشاهدين ويمكن متابعتها بتقنية HD عن طريق الترددات التالية.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح ON TIME SPORTS نايل سات 10853 أفقي 27500 5/6

كيف تتابع مباراة الزمالك وتوسكر عبر الإنترنت؟

لا يمكن متابعة مباراة الزمالك وتوسكر عن طريق خدمة الإنترنت، لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.