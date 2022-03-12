ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في الدوري السعودي؟

بعد فوزٍ هام على الاتحاد، يلتقي نادي الهلال مع نادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وأصبح من المنافسين على اللقب بعد فوزه على العميد، فقد أصبح الفارق بينهما هو 11 نقطة، والزعيم له مباراتين مؤجلتين.

نادي الرائد لديه تحدي آخر في الجولات القادمة، وهو الابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط، والذي تفصله عنها 5 نقاطٍ فقط، حيث يقع في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة مباراة الرائد والهلال عبر التلفزيون والإنترنت؟ جول يرشدك إلى ذلك..

ما هو موعد مباراة الرائد والهلال؟

موعد مباراة الرائد والهلال هو الأحد الموافق 13 مارس 2022، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الـ 18:50 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 17:50 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - الهلال الأحد 13 مارس 2022،

18:50 السعودية، 17:50 مصر SSC مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

كيف تتابع مباراة الرائد والهلال عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الرائد والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

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