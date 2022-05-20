ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في الدوري السعودي 2021-22؟

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا أمام الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 27 من موسم 2021-22 لبطولة الدوري السعودي.

كتيبة النصر ستطمح لمواصلة النجاحات وتحقيق الانتصارات كما حدث في آخر جولتين، للاستمرار في وصافة الترتيب خلف الاتحاد المتصدر، وستدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على الشباب في الجولة الماضية بأربعة أهداف لهدفين ليصل العالمي إلى النقطة 51.

أما الرائد فيعاني بشكل واضح هذا الموسم، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر، تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في الجولة 27 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الرائد والنصر؟

موعد مباراة النصر القادمة أمام الرائد هو يوم السبت الموافق 21 مايو 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - النصر السبت 21 مايو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 مدينة الملك عبد الله الرياضية

كيف تتابع مباراة الرائد والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الرائد ضد النصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.