ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في الدوري السعودي 2021-22؟

يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة، مباراة النصر والرائد، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 27 لموسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يدخل المباراة بعد الفوز الكبير على الشباب بنتيجة 4-2 في الجولة الماضية، وانفراده بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة.

ويحاول "العالمي" التقدم أكثر في جدول الترتيب، مع تبقي أربع جولات فقط على نهاية الموسم، وخطف المركز الثاني من الهلال الذي يملك 55 نقطة.

أما الرائد، فتبدو أموره جيدة في وسط جدول ترتيب الدوري السعودي، لكنه لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث جولات، من بينها التعادل بنتيجة 2-2 مع الطائي في الجولة الماضية.

وتمكن الرائد من حصد 30 نقطة حتى الآن في الدوري السعودي، وهو ما جعله يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الجولة 27 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والرائد؟

موعد مباراة النصر والرائد في الجولة 27 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 13 مايو 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق دقيقة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - النصر الجمعة 13 مايو 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC 1 مدينة الملك عبد الله الرياضية

كيف تتابع مباراة النصر والرائد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.