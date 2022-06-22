ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر التي تقام ضمن الجولة 29 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نادي الحزم في الجولة 29 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022.

تعادل النصر من الأهلي في قمة الجولة الأخيرة بهدفٍ لمثله، فارتفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، وأصبح رصيد الراقي 31 نقطة في المركز التاسع.

نادي الحزم هبط رسميًا من دوري المحترفين منذ أسابيع، حيث يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الرائد صاحب المركز الثالث عشر.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الحزم والنصر؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم هو 18 يونيو 2022 على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الحزم - النصر الخميس 23 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC ملعب نادي الحزم

كيف تتابع مباراة الحزم والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الحزم ضد النصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.