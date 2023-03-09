ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2022-22؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2022-22 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل التعاون نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23، في مباراة قوية يأمل فيها رجال المدرب رامون دياز في تلافي أي مفاجآت وتحقيق اوز هام.

عين "وصيف العالم" ستكون على استعادة نغمة الانتصارات والاقتراب أكثر من مراكز الصدارة، ففريق المدرب رامون دياز أهدر العديد من الفرص في المباريات المؤجلة ويطمح أن يحقق 3 نقاط هامة أمام الفريق الذي يسبقه مباشرة في جدول الترتيب.

فالتعاون يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 وله 34 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في مشاهدة المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة التعاون والهلال؟

موعد مباراة التعاون والهلال في الجولة العشرين من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الجمعة 10 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - الهلال 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC مدينة الملك عبد الله الرياضية

كيف تتابع مباراة التعاون والهلال عبر الإنترنت؟

وإن لم تستطع مشاهدة مباراة التعاون والهلال عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.