ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

تنطلق منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي ينتظر أن يحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

أحد فرسان الرهان هذا الموسم هو الأهلي الذي عزز صفوفه بكتيبة من بين أفضل لاعبي العالم على رأسهم الثلاثي روبرتو فيرمينو ورياض محرز وألان سان ماكسيمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتطلع الأهلي للبداية بقوة وسيدخل المنافسات بضراوة أمام الحزم الصاعد بدوره من دوري يلو مشبعًا بآمال كبيرة في تحقيق مركز جيد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والحزم على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 11 أغسطس 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC Sports 1 HD

كيف تشاهد الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

SHAHID