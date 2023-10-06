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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
دوري روشن السعودي
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Al Hilal vs Al ShababGetty
دوري روشن السعوديالأخدود v الهلالالأخدودالهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

الهلال يطمح لمواصلة المنافسة على اللقب بينما يطمح الأخدود لتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأخدود والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 7 أكتوبر 2023 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 7 أكتوبر 2023
موعد المباراة18:00 مصر والسعودية
الملعبمدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
القنوات الناقلةSSC Sports 1 HD

شاهد

كيف تشاهد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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