ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

يحل نادي الرجاء المغربي ضيفًا على النادي الأهلي في ستاد السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022.

خسر الأهلي آخر مبارياته في الدوري من نادي المصري بهدفٍ دون الرد، لكنه بقي في الصدارة بنفس رصيد الزمالك الوصيف، والذي فاز على مصر المقاصة في نفس التوقيت.

على صعيد دوري الأبطال، تأهل المارد الأحمر من المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف نادي صن داونز، وذلك بعد الفوز في الجولة الأخيرة على الهلال السوداني.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء هي القناة الثالثة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الرجاء السبت 16 أبريل 2022،

22:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 3

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الثالثة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 3 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الأهلي والرجاء عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2022 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.