ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد التي تقام ضمن الجولة 29 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل نادي الرائد ضيفًا على الأهلي في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022، وذلك في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الجوهرة المشعة.

تعادل النادي الأهلي على النصر في قمة الجولة السابقة، وأصبح رصيده 31 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب، فيما أصبح رصيد العالمي 55 نقطة في المركز الثالث.

خسر الرائد من الشباب في المباراة الأخيرة بهدفين دون رد، فتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي والرائد؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد هو الخميس 18 يونيو 2022 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الرائد الخميس 18 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الأهلي والرائد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرائد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.