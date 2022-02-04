ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي 2022؟

يستقبل استاد الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والتعاون ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي هذا الموسم يمر بموقف لا يحسد عليه، ويحتل مركز في ترتيب الدوري لا يليق باسم ولا مكانة الفريق، وسيعمل على تحسين مساره بداية من مباراة التعاون، بعد تعادله أمام ضمك في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر التعاون، يدخل المباراة بعد خسارة من النصر بهدف دون رد في الجولة الماضية، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الراقي تساعده في الهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون والإنترنت؟ جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته..

ما هو موعد مباراة الأهلي والتعاون؟

موعد مباراة الأهلي والتعاون في الجولة 19 من الدوري السعودي هو يوم السبت 5 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والتعاون من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - الأهلي السبت 5 فبراير 2022،

20:20 السعودية، 19:20 مصر SSC استاد الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والتعاون عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.