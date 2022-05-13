ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي 2021-22؟

يستضيف الأهلي ضيفًا ثقيلًا وهو نادي أبها ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الأهلي هذا الموسم يمر بفترة صعبة للغاية، كان آخرها التعادل أمام الباطن في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، ليصل إلى النقطة 29.

على الجانب الآخر أبها يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام قلعة الكؤوس، يعزز بها المركز السابع الذي يحتله برصيد 33 نقطة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في الجولة 27 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وأبها؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها هو السبت 14 مايو 2022 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - أبها السبت 14 مايو 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC 1 مدينة الملك عبد الله الرياضية

كيف تتابع مباراة الأهلي وأبها عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد أبها مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.