ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفيصلي في كأس الملك 2021-22؟

يستضيف ستاد الأمير عبد الله الفيصل مباراة الأهلي الأولى في كأس الملك 2021-2022، والتي ستجمع بينه وبين نادي الفيصلي في دور الـ16.

الأهلي ودّع البطولة في النسخة الماضية مبكرًا من دور الـ16 بعد الخسارة من العين بهدفين دون مقابل ويحاول تجنب تكرار هذا الأمر في الموسم الحالي، وكان آخر تتويج له بالبطولة في 2016 كما خسر نهائي 2017.

أما بالنسبة للفيصلي فهو حامل البطولة التي حققها الموسم الماضي بعد الفوز على التعاون في اللقاء النهائي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفيصلي في دور 16 من كأس الملك، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والفيصلي؟

موعد مباراة الأهلي والفيصلي في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين هو يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة تمام الساعة الـ5:25 بتوقيت مصر والـ6:25 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الفيصلي الثلاثاء 21 ديسمبر 2021،

18:25 السعودية، 17:25 مصر SSC 1

كيف تتابع مباراة الأهلي والفيصلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.