ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي 2021-22؟

يحل نادي الهلال ضيفًا على نظيره الاتفاق في استاد الأمير محمد بن فهد، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 20 في موسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يدخل المباراة وعينه على حصد النقاط الثلاث، من أجل تضييق الخناق أكثر على الاتحاد في صراع لقب الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الاتحاد المتصدر.

أما الاتفاق فيرغب هو الآخر في حصد نقاط المباراة الكاملة، من أجل الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ويحتل الاتفاق المركز 13 في جدول ترتيب الدوري السعودي، وهو آخر مراكز ضمان البقاء في دوري الأضواء، برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن التعاون صاحب المركز 14.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال المؤجلة من الجولة 20 لمنافسات الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتفاق والهلال؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة 20 من الدوري السعودي هو يوم الأربعاء 11 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتفاق - الهلال الأربعاء 11 مايو 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر SSC استاد الأمير محمد بن فهد

كيف تتابع مباراة الاتفاق والهلال عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.