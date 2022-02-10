ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي 2022؟

تشهد الجولة 20 من منافسات الدوري السعودي لموسم 2021-22 مباراة من العيار الثقيل، يحل فيها النصر ضيفًا على الاتحاد.

الاتحاد، متصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 44 نقطة، يسعى إلى الابتعاد أكثر عن النصر، الوصيف الحالي للترتيب برصيد 38 نقطة، لكن "العميد" لعب مباراة أقل.

الاتحاد حقق الفوز في الجولة الماضية على أبها برباعية نظيفة، ليحقق الفوز التاسع على التوالي في الدوري.

أما النصر، فقد فاز على الطائي بنتيجة 4-1 في المباراة الأخيرة، ومثل الاتحاد يمر بحالة فنية رائعة للغاية، ليفوز للمرة السابعة على التوالي.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والنصر؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر هو الجمعة الموافق 11 فبراير 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - النصر الجمعة 11 فبراير 2022،

20:20 السعودية، 19:20 مصر SSC الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.