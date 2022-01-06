ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2022؟

يستضيف الاتحاد نظيره الفيحاء، في مباراة تبدو صعبة تقام لحساب الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الفيحاء من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولا بديل عن الثلاث نقاط لتحقيق هذه الغاية.

ويتصدر "النمور" جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني، ولذلك فالفوز على الفيحاء ضروري في رحلة الاتحاد نحو حلم التتويج.

فيما يحتل الفيحاء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الهروب والتقدم أكثر وأكثر في جدول الترتيب.

ونجح الفيحاء حتى الآن في حصد 21 نقطة بعد مرور 15 جولة من منافسات الدوري السعودي، وتفصله ثلاث نقاط عن المركز الخامس الذي يحتله نادي الهلال.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء هو الجمعة الموافق 7 يناير 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:55 بتوقيت السعودية، 18:55 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفيحاء الجمعة 7 يناير 2022،

19:55 السعودية، 18:55 مصر SSC الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والفيحاء عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.