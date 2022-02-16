ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2022؟

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره التعاون، في قمة تجمع بينهما بالجولة الواحدة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وابتعد الاتحاد بصدارة الدوري السعودي بالفوز على النصر في قمة الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 47 بفارق ثلاث نقاط عن أقرب الملاحقين، الشباب.

التعاون يقاتل في سبيل الاستمرار وسط الكبار، ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والتعاون؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون هو الخميس الموافق 17 فبراير 2022، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 18:35 بتوقيت السعودية، 17:35 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - الاتحاد الخميس 17 فبراير 2022،

18:35 السعودية، 17:35 مصر SSC مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والتعاون عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.