ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي 2022؟

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الباطن، في مباراة تبدو سهلة نظريًا تقام لحساب الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الباطن من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولا بديل عن الثلاث نقاط لتحقيق هذه الغاية.

ويتصدر "النمور" جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني، ولذلك فالفوز على الباطن ضروري في رحلة الاتحاد نحو حلم التتويج.

فيما يحتل الباطن المركز 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الهروب من ثلاثي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ونجح الباطن حتى الآن في حصد 14 نقطة بعد مرور 14 جولة من منافسات الدوري السعودي، وتفصله نقطة واحدة عن المركز 13 آخر مراكز الأمان، والذي يحتله نادي أبها.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والباطن؟

موعد مباراة الاتحاد والباطن هو الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021، على ملعب نادي الباطن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:10 بتوقيت السعودية، 14:10 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والباطن كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الباطن - الاتحاد الجمعة 31 ديسمبر 2021،

15:10 السعودية، 14:10 مصر SSC نادي الباطن

كيف تتابع مباراة الاتحاد والباطن عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.