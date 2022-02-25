ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي؟

يستقبل استاد الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والاتحاد في ديربي جدة ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي هذا الموسم يمر بموقف لا يحسد عليه، ويحتل مركز في ترتيب الدوري لا يليق باسم ولا مكانة الفريق، وسيهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الاتحاد لبداية تحسين مساره هذا الموسم.

على الجانب الآخر الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، إذ يتصدر ترتيب الدوري ووصل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيهدف لمصالحة جماهيره عقب التعادل الأخير أمام التعاون في الدوري من أجل الاستمرار على صدارة الترتيب.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة مباراة الأهلي والاتحاد عبر التلفزيون والإنترنت؟ جول يرشدك إلى ذلك..

ما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 21 من الدوري السعودي هو يوم السبت 26 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الاتحاد السبت 26 فبراير 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC استاد الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.