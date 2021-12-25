ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2022؟

يستقبل الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" نظيره الاتفاق، في مباراة من المتوقع أن تشهد منافسة قوية، وتقام لحساب الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الاتفاق من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولا بديل عن الثلاث نقاط لتحقيق هذه الغاية.

ويتصدر "النمور" جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني، ولذلك فالفوز على الاتفاق ضروري في رحلة الاتحاد نحو حلم التتويج.

فيما يحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى لمواصلة انتصاراته بعد أن حقق فوزين متتاليين على حساب الحزم والفيصلي على الترتيب.

وتمكن "فارس الدهناء" من حصد 16 نقطة حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري السعودي، يحتل بها المركز الثامن بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب المركز الرابع.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والاتفاق؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق هو الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والاتفاق كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الاتفاق الأحد 26 ديسمبر 2021،

19:45 السعودية، 18:45 مصر SSC الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والاتفاق عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.