ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الحزم في الدوري السعودي 2021-22؟

يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" مساء الجمعة مباراة تجمع بين الاتحاد والحزم، ضمن منافسات الجولة 25 في الدوري السعودي لموسم 2021-22.

الاتحاد يدخل المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري السعودي، بعد الفوز على الشباب بهدفين دون رد، ليرفع "العميد" رصيده إلى 57 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال والشباب، صاحبي المركزين الثاني والثالث.

أما الحزم، فيعيش موقفًا معقدًا للغاية، بعد خسارته في آخر ست مباريات على التوالي، ويتذيل ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة فقط، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن مناطق الأمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الحزم في الجولة 25 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الحزم؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الحزم في الجولة 25 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 18 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الحزم الجمعة 18 مارس 2022،

19:05 السعودية، 18:05 مصر SSC 5 الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد ضد الحزم عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الحزم مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.