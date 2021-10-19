ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي في الدوري السعودي 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي الطائي، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

حقق النادي الأهلي السعودي فوزه الأول هذا الموسم في الجولة الأخيرة على حساب الاتفاق بأربعة أهدافٍ دون رد، وتقدم للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

أما نادي الطائي فقد خسر المباراة الأخيرة من نادي أبها بهدفٍ دون رد، ليقع في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022.

ما هو موعد مباراة الأهلي والطائي؟

موعد مباراة الأهلي والطائي هو يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، الموافق 15 ربيع الأول 1443 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الطائي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والطائي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والطائي في الدوري السعودي 2022 على شاهد، كذلك متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الطائي - الأهلي الخميس 21 أكتوبر 2021،

15 ربيع الأول 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

شاهد VIP ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الأهلي والطائي؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...