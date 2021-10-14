ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2021--22، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الحرس الوطني (جيندارميري ناسيونالي) النيجيري، على استاد الجنرال سيني كونتشي، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

فاز الأهلي بالعاشرة الموسم الماضي على حساب كايزر تشيفز، وذلك بعد الفوز بالتاسعة التي استعصت عليه لسنوات على حساب الغريم التقليدي الزمالك في الموسم الأسبق، وهو الآن يتجهز لبدء رحلة الدفاع عن لقبه والفوز بالحادية عشر.

على الجانب الآخر، فريق جيندارميري ناسيونالي، يريد تحقيق المفاجأة وإحراج المارد الأحمر، والخروج بنتيجة إيجابية على أرضه.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، ولكن قبل هذا الدور تتمكن القنوات المختلفة من الحصول على إذاعة المباريات.

ونجحت قناة أون تايم سبورتس، في الحصول على إذاعة المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحرس الوطني - الأهلي السبت 16أكتوبر 2021،

17:30 مصر، 18:30 السعودية ON TIME SPORTS

قناة الأهلي

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني؟

تبث قناة أون تايم سبورتس، إشارتها عن طريق قمر نايل سات للمشاهدين ويمكن متابعتها بتقنية HD عن طريق الترددات التالية.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح ON TIME SPORTS نايل سات 10853 أفقي 27500 5/6

كيف تتابع مباراة الأهلي والحرس الوطني عبر الإنترنت؟

لا يمكن متابعة مباراة الأهلي والحرس الوطني، عن طريق خدمة الإنترنت، لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.