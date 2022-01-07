ما هي القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2021؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون، بعد الكثير من الجدول حول إقامة البطولة من عدمها، وسط مطالبات بتأجيلها.

تأجلت أمم إفريقيا من عام 2021 لعام 2022 لتفشي فيروس كورونا، وكانت عرضة للتأجيل من جديد في الأيام الأخيرة لاعتراض روابط الأندية الأوروبية على موعدها، لكن تأكد إقامتها في الأخير.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الحالية من البطولة، الكثير من الإثارة فجميع الفرق على أتم استعداد للمحاربة من أجل تحقيق اللقب، وسنكون على موعد مع بطولة مليئة بالإثارة والحماس.

وستنطلق مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، يوم الأحد 9 يناير 2022، وحتى الأحد السادس من فبراير للعام ذاته.

لكن ما هي القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وكيف يمكنك متابعتها وما هو سعر الاشتراك؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير التالي من موقع جول....

ما هي القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2021؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا، وبالطبع ستنقل مباريات البطولة على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس العالم وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

البطولة القناة الناقلة كأس الأمم الإفريقية 2021 beINS SPORTS MAX HD 1 beINS SPORTS MAX HD 2

ما هو سعر باقة قنوات بي إن ماكس الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2021؟

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، أسعار الاشتراك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

في مصر للمشتركين الساري اشتراكهم سيتعين عليهم دفع 627 جنيه للاشتراك في البطولة، أما الاشتراك الجديد سيكلف 912 جنيه.

وفي باقي الدول العربية، سيكون سعر الاشتراك في الباقة هو 45 دولار أمريكي.

كيف تتابع كأس الأمم الإفريقية 2021 عبر الإنترنت؟

يمكنك متابعة مباريات البطولة عن طريق خدمة بي إن كونكت للمشتركين في مجموعة قنوات بي إن سبورت.

لكن ليست هذه الطريقة الوحيدة لمتابعة البطولة، فموقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.