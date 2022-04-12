تزداد الإثارة والحماس في دوري أبطال أوروبا، مع تقدمنا في الأدوار واقترابنا من الأمتار الأخيرة من المسابقة، ومع وصولنا إلى نصف نهائي المسابقة، سينتظر الجميع مباريات نارية بين الفرق.

وتعد منافسات المربع الذهبي هي الأبرز في البطولة الأعرق والتي تتسم بالإثارة والجنون وتحدد الكثير من المواجهات القوية.

وسنستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22.

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

اطاح ريال مدريد بنظيره تشيلسي بنتيجة 5-4 مجموع المباراتين، إذ انتصر ذهابًا 3-1 وخسر على أرضه في الإياب 3-2.

أما فياريال ففجر المفاجأة بالفوز على بايرن ميونخ في الذهاب بهدف نظيف قبل التعادل في أليانز أرينا بهدف لمثله.

الفريق ريال مدريد فياريال

ما موعد مباريات نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021-22؟

من المنتظر أن يكون ذهاب نصف النهائي يومي 26 و27 من أبريل، والإياب يومي 3 و4 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم السبت 28 مايو، على ملعب دو فرانس، في العاصمة الفرنسية باريس.